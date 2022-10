Esplode il gossip su Antonella Fiordelisi, protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’ex fiamma di Francesco Chiofalo, che durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia sta vivendo un romantico flirt con Edoardo Donnamaria, è stata paparazzata, prima del suo ingresso nel bunker di Cinecittà, dal settimanale Chi, in compagnia di un notissimo conduttore televisivo.

Si tratta di Massimo Giletti, al timone di Non è l’Arena su La7. Lo scoop firmato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, che dà per certa la frequentazione tra la gieffina e il conduttore, è corredato da alcuni scatti che mostrano i due insieme in più di un’occasione.

La loro storia, però, pare sia giunta al capolinea la scorsa estate, prima che l’influencer salernitana varcasse la soglia della porta rossa. E i due sarebbero rimasti in buoni rapporti.

“Forse è questa capacità di provare empatia, oltre all’innegabile bellezza, ad aver attirato Massimo Giletti, uno dei pochi scapoloni d’oro rimasti della tv italiana – si legge sulle colonne di Chi -. Forse uno degli ultimi a resistere alla tentazione di vincere la solitudine e provare ad affidarsi ad un’altra persona. Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere, e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip. Di certo il conduttore, seduttore e gentiluomo, ha conservato un rapporto di amicizia con la Fiordelisi, come nel suo stile. Fatica ad amare, ma sa volere bene. Adesso è di nuovo single e si dedica a Non è l’Arena”.

La bella salernitana, però, ha fatto in fretta a consolarsi. Infatti, dopo poche settimane di permanenza nel bunker di Cinecittà, è stata protagonista del primo bacio con Edoardo Donnamaria in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.