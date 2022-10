La loro storia d’amore, nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, ha emozionato ed appassionato tantissimi spettatori. Ma la relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si è interrotta bruscamente, e forse nel peggiore dei modi. Il nuotatore si è affidato ad un glaciale annuncio Ansa, e tra di loro, come ha confermato la princess, non c’è stato più alcun incontro o un semplice scambio di messaggi.

Ad oggi, i rapporti tra i due ex gieffini sono praticamente inesistenti. Eppure, Lulù avrebbe voglia di riallacciarli, anche in virtù del fatto che ha definito la storia con Manuel “L’amore più grande che abbia provato”. A tal riguardo, la princess ha lanciato un vero e proprio appello durante il programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano.

Lulù Selassié, l'apello a Manuel Bortuzzo

“Diciamo che dopo quel momento sono stata ovviamente – perché dopo la fine di un amore si soffre – male, però nel mio silenzio, ecco. Sui social in generale non mi è mai piaciuto dare la mia tristezza. Più la mia allegria. Perché alla fine i problemi li hanno tutti. Sono rimasta sempre me stessa. Perché giustamente quando credi in un amore poi ovvio che è una delusione grandissima quando finisce. Comunque gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita. È una persona bellissima. E io con lui sono stata benissimo. Purtroppo non ci siamo né sentiti né rivisti. Mi piacerebbe. Anche in totale serenità, in amicizia. Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte… poi è brutto rimanere senza parlare. Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita. Non gli ho mai proposto di vederci, diciamo… possiamo farlo adesso in diretta? Va bene. Batti un colpo se ci sei!”.

Il post su Instagram sorprende i fan

Intanto, una story su Instagram di Lulù Selassié ha attirato l’attenzione dei follower. La princess ha condiviso con tanto di “cuoricino” un post di Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, che ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Ti va di stare bene. E’ una semplice ammiratrice o sotto c’è dell’altro?

Nel frattempo, dopo la breve relazione con la TikToker Angelica Benevieri, Manuel Bortuzzo è tornato nuovamente single. “L’ho lasciato io – ha detto l’influencer -. Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni la lasci andare. Dalle brutte esperienza imparerete molto, come ho fatto io”.