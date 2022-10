Elenoire Ferruzzi sbotta, interviene. Bellavia che chiede l'espulsione della influencer.

Ancora scontri e polemiche al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Protagonista questa volta è Elenoire Ferruzzi, che nelle scorse ore ha attaccato pesantemente Nikita Pelizon.

Sui social tantissimi chiedono la squalifica dell’influencer.

Tra i tanti utenti anche Marco Bellavia, l’ex concorrente del Grande Fratello, che ha deciso di lasciare la casa prematuramente dopo essere stato bullizzato dagli altri concorrenti.

Il tweet di Marco Bellavia contro Elenoire Ferruzzi

Bellavia, senza se e senza ma, attraverso un post pubblicato su Twitter, si è schierato dalla parte di Nikita. Non solo, ha chiesto in modo netto la squalifica della Ferruzzi e ha lanciato un appello a Signorini: “Dopo quel che ho visto al Grande Fratello Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui…”.

Questa la presa di posizione di Marco Bellavia che ha poi scritto un secondo post ancora più pesante: “Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo”.

Non c’è dubbio che il conduttore, dopo quel che gli è capitato, sia una voce che ha un certo peso sulle dinamiche del reality show di Canale 5. Con tale tweet ora l’azione passa alla produzione del Grande Fratello Vip, e soprattutto a Signorini.

Ignoreranno la protesta del web e quanto esternato da Bellavia, oppure procederanno con una punizione come avvenuto nel caso di Ginevra Lamborghini?

Per quel che riguarda Elenoire, senza dubbio sta esagerando. Ha cominciato dicendo che Nikita “fa il malocchio e porta iella”, poi ha scandito che l’avrebbe “rovinata” laddove si fosse avvicinata ulteriormente a Daniele Dal Moro. Insomma l’atteggiamento aggressivo di Elenoire ha irritato non poco il web e il pubblico che chiedono palesemente di prendere provvedimenti perché questi atteggiamenti e questi termini utilizzati non dovrebbero essere ammessi in televisione, soprattutto in un programma seguito da milioni di telespettatori.