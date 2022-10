Barbara D’Urso e Maria De Filippi alle prese con i “capricci” della programmazione televisiva. Sulle reti Mediaset, infatti, i cambi del palinsesto finiranno per coinvolgere Uomini e Donne, Amici 22 e Pomeriggio 5.

Lo stravolgimento si verificherà a dicembre 2022, e riguarderà soprattutto la fascia del daytime pomeridiano, dove alcune trasmissioni subiranno uno stop. Ma cosa succederà agli amatissimi show condotti da Maria De Filippi e Barbara D’Urso?

Come annunciato da Blasting News, a dicembre vi saranno dei campi di programmazione che interesseranno le reti Mediaset. Uomini e Donne si fermerà alcune settimane per via delle vacanze natalizie. La stessa sorte toccherà sempre ad Amici 22, che non andrà in onda negli appuntamenti previsti per la domenica pomeriggio, né in quelli del daytime di Canale 5.

Anche Pomeriggio 5, il popolare programma condotto da Barbara D’Urso, si fermerà a dicembre, per poi tornare a partire da gennaio 2023. A quanto pare, la conduttrice partenopea non dovrebbe avere altri impegni in programma per l’anno nuovo, in quanto per lei non sono previsti ritorni in prima serata. Infatti, dopo i risultati poco lusinghieri ottenuti la scorsa primavera da La Pupa e il Secchione Show, il programma non dovrebbe tornare sugli schermi televisivi, lasciando spazio alla nuova edizione de La Talpa.