Alex Belli e Delia Duran potrebbero scrivere la parola fine al loro “Amore libero”. L’ex attore di Centovetrine e la modella e influencer venezuelana sono finiti al centro del gossip nel corso della passata edizione del Grande Fratello Vip per via del triangolo amoroso con Soleil Sorge.

Alex e Delia presto sposi? C'è un ostacolo

Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha rivelato che i due starebbero prendendo in serie considerazione la possibilità di sposarsi civilmente, anche se pare che al momento ci sia un grosso ostacolo. Quale? Delia non sarebbe ancora riuscita ad ottenere il divorzio dall’ex marito, l’imprenditore Marco Nerozzi. Con quest’ultimo i rapporti sono tesi ormai da diverso tempo, come ha svelato più volte in tv e sui giornali la Duran. Alla coppia toccherà dunque attendere ancora un po’ per compiere il grande passo, con buona pace dei loro tantissimi fan.

Nel frattempo, sempre Dandolo ha svelato che Alex e Delia hanno subito una cocente delusione. Erano, infatti, in lizza per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, ma purtroppo per loro qualcosa sarebbe andato storto.

Alex Belli e Delia Duran a Il Cantante Mascherato?

Ma non c’è da disperare. Dalle colonne di Oggi si legge che Alex Belli e Delia Duran potrebbero partecipare ad un programma della Rai che andrà in onda in prima serata a partire dalla prossima primavera. Si tratta de Il Cantante Mascherato, show condotto da Milly Carlucci.

Intanto, Delia sarà la protagonista del prossimo calendario del magazin For Men.