Memo Remigi fuori da Oggi è un altro giorno. Il cantante, entrato nei cosiddetti “affetti stabili” del programma di Serena Bortone nel marzo 2021, si è reso protagonista, come confermato dalla stessa conduttrice durante l’apertura della puntata del 27 ottobre, di un grave episodio accaduto lo scorso venerdì.

Nel corso della puntata del 21 ottobre, la Bortone come di consuetudine elenca gli ospiti e gli argomenti che sarebbero stati trattati. La conduttrice saluta gli “affetti stabili”, e nell’inquadratura compare Memo Remigi vicino a Jessica Morlacchi, abbracciato a lei e sorridente. Quando l’inquadratura torna su Serena Bortone, sullo sfondo si non si può fare a meno di notare (anche se fuori fuoco) la mano di Remigi tenuta sul fianco della Morlacchi, per poi calare e finire sul fondoschiena. La cantante non gradisce affatto e schiaffeggia la mano.

Memo Remigi fuori da Oggi è un altro giorno: le parole di Serena Bortone

Nei giorni successivi all’accaduto, Remigi è letteralmente scomparso dal programma, e non era presente nelle puntate di lunedì, martedì e mercoledì. L’increscioso caso è venuto alla luce grazie ad un servizio di Striscia la Notizia dal titolo “Memo Remigi, la mano ‘scivolosa’ su Jessica Morlacchi”, in cui viene evidenziato il gesto del cantante con tanto di rallenty-Var. La vicenda trova poi conferma nelle parole di Serena Bortone: “Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. In questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato. In questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo”.

Poi prosegue: “Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà, della direttrice e dell’azienda a Jessica e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”.

La difesa di Memo Remigi

Memo Remigi ha provato a far valere le sue ragioni nel corso di un’intervista a Fanpage: “Cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”.

Selvaggia Lucarelli: "Remigi cacciato e Iva Zanicchi ancora in tv"

La vicenda ha suscitato non poche reazioni. A dire la sua, come spesso accade, anche Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le Stelle è entrata a gamba tesa facendo un paragone con quanto a lei accaduto durante il dancing show condotto da Milly Carlucci, quando ebbe una lite con Iva Zanicchi: “Quindi, Memo Remigi tocca il sedere a una collega, sospeso dalla tv. Iva Zanicchi mi dà della tr*ia, scuse a favore di telecamere e ospitate in ogni luogo, tutto chiuso in poche ore. Il mio fidanzato (Lorenzo Biagiarelli, ndr) non invita la sua ballerina ad uscire insieme fuori dal lavoro, è una m*rda che fa piangere le donne, e insultato ovunque da una settimana. Vedo molta confusione in giro”.

In basso il servizio di Striscia la Notizia