Gossip Girl è tornata sugli schermi televisivi con un reboot nel 2021. Il sequel della serie tv statunitense è stato trasmesso in Italia da Sky a partire dallo scorso novembre, quasi dieci anni dopo la conclusione della serie originale.

Un nuovo gruppo di studenti della Constance Billard di Manhattan prende il comando sotto l’occhio vigile di Gossip Girl, la quale dimostra quanto i social media – e la città di New York stessa – siano cambiati negli ultimi anni.

La serie tv originale, trasmessa dal 2007 al 2012, ha letteralmente cambiato per sempre il panorama televisivo, conquistando milioni di telespettatori in tutto il mondo. Per ciò che riguarda la continuità con la serie originale, i produttori hanno dichiarato che è ambientati alcuni anni dopo gli eventi originari. Tuttavia, piuttosto che una diretta continuazione della storia, è ambientata nello stesso modo in cui i personaggi precedenti esistono, vengono liberamente citati e possono potenzialmente riapparire. Ed è proprio quest’ultima circostanza che si verificherà nella seconda stagione.

Gossip Girl, torna Georgina Sparks

Infatti, il personaggio di Georgina Sparks, interpretato da Michelle Trachtenberg, è la prima delle vecchie leve della Costance che farà ritorno nella seconda stagione del reebot. L’attrice è stata “avvistata” nell’Upper East Side, ma non è ancora chiaro come si inserirà nella trama. E i fan non vedono l’ora di scoprirlo.