Rai: lite in diretta tra Nina Moric e Francesca Fagnani a Belve.

Dopo Wanna Marchi ed Eva Robin’s, Francesca Fagnani ospita Nina Moric a Belve, il programma che va in onda in seconda serata su Rai 2.

Il matrimonio con Massimiliano Dossi

Una lunga intervista nella quale Nina ha parlato anche del matrimonio con Massimiliano Dossi. I due si sono sposati in Cambogia con rito buddista, ma sono rimasti insieme pochi mesi: “Il matrimonio con Massimiliano Dossi? Sì è finito dopo qualche mese, tempo di tornare dalle vacanze. Però è stata una cosa bellissima. Se credevo nel rito buddista? No, ma non ci credevo niente, però per questo era bello. Mi sono sentita una meraviglia, la cosa bella è che io sono sposata con lui anche se qui non vale legalmente. In Cambogia sì vale e la legge lì è dura quindi…”.

L'orientamento politico di Nina Moric

Durante la chiacchierata, Francesca Fagnani chiede all’ex modella un commento sul suo passato da donna di estrema destra. Da lì è nato un battibecco che però non è trasceso particolarmente. Ecco cosa ha risposto Nina Moric in merito: “Ma quale donna di destra dai ti prego. Sono dislessica, non so nemmeno qual è la sinistra e qual è la destra. Come faccio ad essere una donna di destra. Io ho abbracciato quella battaglia ma non capivo niente. Ovviamente sono stata manipolata. Rinnego? No! Io non rinnego niente, attenzione. Non si deve rinnegare, perché devo rinnegare. Se ci credevo? No, aspetta, perché tu non riesci a seguirmi? Perché devo rinnegare qualcosa che è stato il mio passato? Però all’apparenza, magari ero convinta di ciò che facevo. Quindi perché rinnegarlo?”.

Francesca Fagnani, però, è rimasta spiazzata dai continui giri di parole di Nina Moric: “Lei si è sempre dichiarata di destra. Ok lei ha abbracciato in quel momento quella battaglia perché stava con Luigi Favoloso? Ok, quindi rinnega il passato di estrema destra? No? Come? Ha detto che il passato… ah quindi ci credeva? Io ci provo in tutti i modi a seguirla. Perché rinnegarlo? Perché l’ha fatto un minuto fa”.

La conduttrice, onde evitare un brutto litigio, preferisce poi cambiare argomento e salutare la Moric.