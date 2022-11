Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti del Maurizio Costanzo Show. I due ex gieffini saranno presenti, questa sera, venerdì 4 novembre, nello storico talk show in onda su Canale 5.

I cosiddetti Prelemi, una delle coppie più amate sui social, andranno presto a convivere, come annunciato dall’influencer italo-iraniana nel corso dell’intervista rilasciata nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin. “A metà novembre ci trasferiremo, andremo a convivere ufficialmente. Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida, ma non voglio fare pronostici perché sono scaramantica (Giulia fa riferimento ad una futura gravidanza, ndr). Preferisco godermi a pieno questo bellissimo amore”.

Entrambi sono impegnati nella settima edizione del Grande Fratello Vip: Giulia si occupa di commentare in studio ciò che accade sui social, mentre Pierpaolo conduce insieme a Soleil Sorge il GF Vip Party.

L’appuntamento con Maurizio Costanzo e i suoi ospiti è fissato in seconda serata su Canale 5.