Ballando con le Stelle: Wanda Nara e Massimiliano Gallo nuovi concorrenti per la prossima edizione del talent?

E’ andata in onda sabato 5 novembre la quinta puntata di Ballando con le stelle 2022, che ha visto Wanda Nara calarsi nei panni di ballerina per una notte, esibendosi con Antonio Berardi in una bachata.

Dopo l’apprezzatissima esibizione la giuria ha chiesto di averla ufficialmente come concorrente a Ballando con le Stelle 2023.

Wanda sembra aver accettato in diretta e sembra quasi certa la sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Wanda Nara infatti ha promesso che potrebbe esserci nella stagione 2023 a patto di trovare qualcuno a cui affidare i suoi cinque figli.

Botta e risposta tra Wanda Nara e Selvaggia Lucarelli

Scherzando sulla proposta di essere tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2023, l’ospite di Milly Carlucci ha detto: “Ho cinque bambini, devo portarli tutti a Roma con me e chiamare le zie affinché li accudiscano”. Immediata una battuta di Selvaggia Lucarelli che l’ha punzecchiata dicendole: “Immagino tu non possa permetterti una tata…”. Alla battuta in questione Wanda ha replicato: “I miei figli sono tremendi, un’eventuale tata resisterebbe un solo giorno, io Ballando con le Stelle voglio farlo per tutta la durata”.

Anche Massimiliano Gallo è stato scritturato per la prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Qualche settimana fa, infatti, Massimiliano Gallo, l’attore che interpreta Vincenzo Malinconico nell’omonima serie tv in onda tutti i giovedì sera su Rai1, ha firmato in diretta il contratto (non vero ma solo simbolico) per partecipare alla prossima edizione dello show condotto da Milly Carlucci.

A questo punto i fan di Ballando con le Stelle si chiedono se è tutto uno show, uno scherzo o se effettivamente entrambi o uno dei due ci sarà nella prossima edizione del talent come concorrente.

In attesa di saperne di più, prosegue a gonfie vele l’edizione 2022. Tra polemiche e stoccate in diretta tra giuria e concorrenti, Milly Carlucci anche quest’anno si è confermata in cima agli ascolti.