Arisa continua ad essere molto impegnata dal punto di vista lavorativo. Oltre a dedicarsi anima e corpo alla sua musica, è tra gli insegnanti di canto della nuova edizione di Amici.

Per lei si tratta di un ritorno nel talent di Maria De Filippi, visto che due anni fa aveva già ricoperto quel ruolo al fianco di Lorella Cuccarini. Il pubblico televisivo ama vederla in queste vesti, così come ha amato ammirarla in quella di ballerina nella passata edizione di Ballando con le Stelle, nella quale ha trionfato in coppia con Vito Coppola.

Arisa, gli scatti hot su Instagram fanno impazzire i fan

Ma Arisa ha imparato a sorprendere i suoi fan anche sui social. Nelle ultime ore, infatti, la cantante è tornata a pubblicare su Instagram alcuni scatti che mostrano tutta la sua sensualità. Completino di pizzo nero, autoreggenti e velo coordinato.

“La ragazza di via Pozzillo (PZ) in ‘Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente’. Sullo sfondo dell’ultima foto: lago del Pantano, il mio passeggio da adolescente con la mia best Valeria. Bei tempi, passati. Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso. Più o meno felice? Chi lo sa(?) Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata.

Stavo vicina, vicina, vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine.

Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire ‘ci sono anch’io, mi guardi?’.

Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso. Ma questa è arte, arte antica in tempi moderni, che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre. Io però proverei anche con altro, per vedere di nascosto l’effetto che fa”.

Gli scatti pubblicati da Arisa hanno letteralmente fatto impazzire i suoi follower. Emerge ancora una volta il suo lato più femminile e provocante, ma ormai non è più una novità per lei che può considerarsi a tutti gli effetti un’icona di sensualità.