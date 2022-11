C’è crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Ecco tutta la verita.

Dopo tante discussioni, polemiche, insinuazioni, arriva la verità tanto attesa. C’è o non c’è la crisi tra Sonia Bruganelli e Poalo Bonolis? A parlare è lo stesso conduttore, ospite a Domenica In.

Bonolis si è aperto con Mara Venier, in particolare ha raccontato del suo matrimonio con Sonia Bruganelli. Per qualche mese, d’altronde, si vociferava che i due stessero in crisi, voce che sembrava essere confermata dalla stessa opinionista durante la diretta di Grande Fratello, dove ha espressamente dichiarato che lei e suo marito vivono in due case separate. Neanche a dirlo, i media hanno parlato di crisi e di separazione in corso.

Le dichiarazioni di Paolo Bonolis a Domenica In

Tuttavia, Paolo e Sonia non hanno mai realmente confermato o smentito le chiacchiere, o almeno fino a qualche ora fa. In occasione dell’intervista a Domenica In, il conduttore di Canale 5 ha dichiarato: “La crisi con Sonia? La verità che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca”. E ancora: “Non ho niente da chiarire, le cose sono molto più semplici di così”.

Ovviamente Mara Venier non ha perso occasione per chiedere ulteriori spiegazioni in merito alle voci sulla presunta crisi. Paolo Bonolis allora è ritornato sul discorso delle case separate: “Abbiamo preso un appartamento a parte, abbiamo fatto una porta, perché lei ha piacere ad avere una camera da letto con il bagno suo, lei sta con Adele e io sto di là con Davide”.

A questo punto la Venier insiste, evidenziando le voci e le diverse pagine web piene di titoli sulla loro separazione.

“Lasciali parlare, se una cosa è interessante la ascolto pure se è una fesseria…”. E conclude: “È una splendida madre, si dedica tantissimo ai figli, sono stato fortunato ad avere figli con lei”.

Insomma, sembra davvero esserci una crisi ma non si sa perché nessuno dei due intende darne conferma.