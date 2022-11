Uomini e Donne: Maria De Filippi asfalta Ida Platano. La reazione della dama.

Qualche giorno fa si è fatta strada una voce giunta dalle anticipazioni di Uomini e Donne: Ida Platano ha lascato lo show insieme ad Alessandro Vicinanza. Tutti hanno pensato che fosse solo una scelta amorosa, ma non è proprio così.

Maria De Filippi si è decisa a svelare cosa pensa davvero di Ida Platano. La conduttrice, cercando di portare la parrucchiera bresciana a riflettere su quanto sta accadendo, esprime il suo parere, mentre Roberta Di Padua continua a intromettersi cercando di ritagliarsi un posto centrale in studio. Infatti, nel corso della puntata andata in onda ieri, martedì 8 novembre, la dama ha chiesto di poter ballare con Alessandro Vicinanza. La successiva domanda di Maria ha poi provocato il caos, con Ida che ha lasciato lo studio.

Alla fine, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ballano al centro studio, mentre Ida Platano scappa dietro le quinte. Subito dopo, Armando Incarnato interviene per rimproverare Alessandro, e a quel punto ci pensa la De Filippi a rispondere al cavaliere napoletano, a cui fa capire che questo ballo è servito per non passare più “mezz’ora” con Roberta.

Alessandro raggiunge Ida, che appare furiosa. A questo punto, la Platano fa ritorno in studio e Maria fa un quadro della situazione facendo capire alla dama che spesso pretende dagli altri ciò che lei stessa non fa.

Ida Platano, la reprimenda di Maria De Filippi

“Lui non può permettersi di arrabbiarsi se tu discuti con Riccardo, però tu sì se lui lo fa con Roberta! Ma se tu dichiari il contrario, lui come fa a saperlo? Tu dici ‘non ho voglia di vederti e di chiarire’ e ti aspetti che lui arriva? Non so se quello che Alessandro dice di provare per te corrisponda alla verità, ma tu non puoi pensare… A me sembra che lui abbia paura di muoversi, di quello che dice e di quello che fa. Ha paura delle tue reazioni! Ma che deve fare di più”.

Con queste parole Maria De Filippi asfalta la Platano che decide poi di allontanarsi dallo show con Alessandro Vicinanza.