Uomini e Donne: notte bollente tra Riccardo Guarnieri e una dama.

Nuove anticipazioni su Uomini e Donne. Il tronista Federico Nicotera è uscito con la giovane Carola in esterna. I due hanno mostrato ancora una volta di aver trovato un buon feeling. Il video ha fatto irritare non poco Alice, tanto che quest’ultima ha deciso di lasciare lo studio. Federico l’ha inseguita, ha discusso con lei e alla fine l’ha convinta a risedersi al suo posto.

Secondo Alice, Carola sarà la scelta. Per questo motivo ha abbandonato lo studio. Federico poi avrebbe voluto ballare con Carola, ma lei si è rifiutata perché ha rincorso Alice.

Lavinia Mauro ha scelto di fare un’esterna con Alessio Campoli. L’altro Alessio ha però sostenuto che Campoli non è realmente interessato alla tronista.

Spazio, poi, al trono over. Biagio è uscito con la dama Silvia, portandola a cena. Pare che il tutto sia andato molto bene, tanto che è scattato un bacio.

Riccardo Guarnieri, notte di passione con Gloria?

Sul fronte Riccardo Guarnieri grandi novità in arrivo: sembra, infatti, che il tronista sia uscito con Gloria. Pure questa situazione pare avere portato a sviluppi concreti, infatti il pugliese e la donna hanno raccontato di aver dormito insieme. Successivamente, però, Riccardo ha voluto vedere Roberta Di Padua. Da qui il caos. Gianni Sperti ha attaccato sia Guarnieri sia la Di Padua. Maria De Filippi ha poi invitato Riccardo a raccontare cosa sia successo e soprattutto perché vive tutto in maniera nervosa. La conduttrice ha chiesto se tale comportamento non sia frutto di un rimorso per aver lasciato andar via Ida Platano. Il cavaliere ha ribadito che con la bresciana è un capitolo chiuso, e ha ringraziato Roberta per avergli fatto vedere tante cose di Ida sotto un’altra prospettiva.

Nel frattempo, sono già giunte anticipazioni sulla Platano, la quale sembra aver abbandonato lo show per vivere la sua conoscenza e storia con il cavaliere Alessandro Vicinanza lontano dalle telecamere.