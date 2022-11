Indiscrezioni al Grande Fratello Vip: in casa Eugenio Colombo e una dama di Uomini e Donne.

Non sono finiti i nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. Dopo Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Sarah Altobello, varcheranno la porta rossa altri concorrenti.

Tra i tanti nomi trapelati sembra esserci anche quello di Eugenio Colombo, che ha chiuso da poco una storia con Francesca Del Taglia, entrambi protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Lo scoop di Amedeo Venza a Casa Pipol

A lanciare lo scoop è stato Amedeo Venza a Casa Pipol: “Uno di quelli che entrerà lo conosco è umile ed ha una bella storia alle spalle. Anche lui sfidanzato da poco dopo 10 anni. La sua era una storia bella lunga. Sto parlando di Eugenio Colombo".

Nella casa di Grande Fratello, però, entrerà un altro volto di Uomini e Donne oltre a Eugenio Colombo. Samanta Tramontana, esperta di gossip, ha svelato che prossimamente una nota dama del Trono Over diventerà una vippona di Alfonso Signorini: "So che ci saranno delle nuove entrate al Grande Fratello Vip. Si parla di tre nomi. Uno è una dama famosa del Trono Over di Uomini e Donne, però non svelerò il nome per adesso".

Lo scorso settembre Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono scambiati delle stoccate sui social. Il ragazzo in uno sfogo ha anche detto di essere schifato da come si sarebbe comportata la sua ex compagna.

“Ragazzi adesso non riesco a mostrarmi in video - afferma Eugenio -. Però posso dirvi che in questi ultimi giorni mi sono reso conto di essere stato con una donna che non mi meritava. Anche perché appena ha avuto l’occasione me l’ha messo sapete dove. Però confido nel karma e adesso basta che sono proprio schifato. Tutto questo il giorno dopo il viaggio. Ora sono a Cremona dalla mia famiglia, persone che mi vogliono veramente bene. Ora ho bisogno di questo”.

Forse questo stacco potrebbe essere proprio la casa del Grande Fratello. Le fan sarebbero entusiaste di questo nuovo ingresso.