Nelle scorse settimane Marco Bellavia in più di una occasion ha detto di voler tornare nella casa del Grande Fratello Vip e l’ha confermato anche nell’ultima puntata del reality.

Pamela Prati ha dichiarato a Signorini di essere realmente interessata all’ex conduttore di Bim Bum Bam e si è detta disposta ad ospitarlo nella sua camera e nel suo letto.

Marco Bellavia contento delle dichiarazioni della Prati ha affermato: “Pamela vista questa tua dichiarazione, devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te, sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura. Alfonso fammi ritornare che io sono pronto”.

Alfonso Signorini però ha preso tempo. “Ok prendiamo in carico questa tua richiesta e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Sentiamo il GF e ti faremo sapere”, ha affermato il conduttore del GF Vip.

La rivelazione del giornalista Gabriele Parpiglia

Ovviamente gli autori del reality hanno deciso almeno per adesso di non far tornare in casa Marco Bellavia. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia a Casa Pipol. Ecco quanto ha rivelato il giornalista molto presente nelle pagine di gossip: “Come avete visto Marco Bellavia ha detto che vuole rientrare in gioco. Intanto diciamo che da ora sarà ospite fisso insieme agli eliminati nonostante sia andato via dal Grande Fratello Vip, ma sarà ospite in studio. Lui vuole fare la quarantena perché vuole andare a trovare Pamela Prati ma la risposta del GF al momento è no. Poi vi do un’altra notizia. Se negli altri anni il Grande Fratello Vip ha tenuto compagnia durante la puntata natalizia, quest’anno andrà in onda il 26 di dicembre, a Santo Stefano. Tra poco inizierà il nuovo ciclo con una puntata a settimana e poi tornerà il 2 gennaio con il doppio appuntamento”.

Noi pensiamo che far rientrare Marco nella stessa casa da cui è stato costretto a fuggire per problemi abbastanza pesanti, potrebbe essere davvero rischioso per la sua psiche.