Mediaset: torna Temptation Island su Canale 5. Tutte le novità.

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che “il viaggio dei sentimenti” tornerà su Canale 5 la prossima estate, a partire già da giugno. Ottime notizie dunque in arrivo per i fan di Temptation Island, che ormai dopo la cancellazione degli account ufficiali del reality show avvenuta un paio di mesi fa, si erano rassegnati all’idea di non rivedere in televisione il loro programma preferito.

Contro ogni probabilità, infatti, Temptation Island, tornerà con Filippo Bisciglia al timone. Ovviamente, questa decisione arriva dopo il flop di Ultima fermata, prodotto ugualmente dalla Fascino. Il format in onda la scorsa estate non è stato per nulla gradito. Temptation Island invece ha un ottimo seguito di pubblico.

Torna Temptation Island: l'annuncio di Piersilvio Berlusconi

Per fare spazio al programma nel palinsesto, ne slitterà la programmazione di altri, come per esempio La Talpa. A comunicarlo ufficialmente è stato lo stesso Berlusconi, presidente del gruppo Mediaset. “La Talpa slitterà probabilmente nella prossima stagione, sempre curato da Fascino e Maria De Filippi. Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti” ha spiegato, facendo notare quello che i telespettatori ben sanno, e cioè che attualmente ce ne sono fin troppi.

E ancora, Berlusconi ha fatto sapere: “Dopo il Grande Fratello Vip, che speriamo duri più a lungo possibile, rivedremo L’Isola dei Famosi in primavera in quella che è la solita staffetta. Al 99% nella fase estiva, terminati il GF e L’Isola tornerà, Temptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche gli sponsor”.

Il programma, condotto da Filippo Bisciglia e solo nel 2020 da Alessia Marcuzzi, ha subìto uno stop forzato a causa di un problema di diritti televisivi tra Banijay, che detiene quelli internazionali dello stesso format, e la Fascino di Maria De Filippi. I due colossi non avevano trovato un accordo, ma sembra che adesso la situazione si sia regolarizzata.