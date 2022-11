Tommaso Zorzi: nuovo amore. L’ex del Grande Fratello Vip beccato con…

Tommaso Zorzi è tornato single dopo che la relazione con Tommaso Stanzani è giunta al capolinea.

In questi ultimi giorni, però, al fianco dell’ex gieffino sarebbe apparso un misterioso uomo di nome Walter. Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha condiviso sui social diversi video che mostrano Tommaso Zorzi in compagnia di questo bellissimo e misterioso ragazzo di nome Walter. La notizia è stata ripresa anche da The Pipol: “Tommaso Zorzi dopo il ballerino Tommaso Stanzani ha un nuovo amore? Sembrerebbe di sì. Molti gli indizi social, raccontanti nel dettaglio da un utente Twitter in particolare, porterebbero a un nome… Walter. Sembrerebbe che mercoledì 9 Novembre l’ex vincitore del Grande Fratello Vip abbia iniziato a seguire su Instagram il ragazzo, tale Walter, e che da quel momento pare non abbia fatto altro che frequentarlo in giro per locali. Anche Deianira Marzano sui suoi social ha pubblicato un filmato che ritrae Zorzi in compagnia di Walter e, oltre a questo, dichiara di aver ricevuto decine di segnalazioni che confermano l’inizio di questo nuovo amore. Tommaso Stanzani, cosa penserà? E secondo voi questi indizi possono essere veritieri?”.

Circa un mese fa l’ex del Grande Fratello Vip era stato beccato in discoteca mentre baciava un ragazzo, ma Deianira Marzano ha svelato che non si trattava di Walter. Evidentemente, Zorzi sta cercando di divertirsi e di dimenticare il suo vecchio amore Stanzani. Ha già trovato il sostituto?