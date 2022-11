Dopo l’uscita di scena di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle, squalificato dal dancing show per aver indossato una maglietta della Decima Mas, Fanpage ha intervistato l’agente dell’attore romano, Settimio Colangelo, che ha ammesso l’errore del suo assistito.

"Enrico ha sbagliato, ma non è giusto metterlo al rogo"

“Enrico ha sicuramente sbagliato a indossare quella maglietta”. Poi, però, ha aggiunto: “Ma si tratta di una maglietta messa come tante altre”.

Dunque, secondo Colangelo non è giusto accusare Montesano per aver indossato “una maglietta che può avere mille significati”. In realtà, lo stemma presente non lascia spazio a grosse interpretazioni. “Sì, infatti. Ha commesso una leggerezza, si è scusato. Non è giusto mettere al rogo una persona per aver indossato una maglietta” ha ribadito l’agente, che ha specificato che il borsone per le prove non lo preparava da solo.

“Il borsone di Enrico è stato preparato dalla domestica, non da lui. All’interno degli studi, inoltre, non ci sono docce personali, e poiché si suda molto, Enrico porta con sé varie maglie da cambiare di volta in volta. Preciso che la maglietta è stata utilizzata esclusivamente durante le prove. L’ultima maglietta indossata non poteva fare a meno di metterla perché era l’ultima a sua disposizione”.