Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze nel 2023. L’incontro “galeotto” tra la showgirl argentina e l’ex ciclista avvenne nel 2017 quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip.

Come tutte le relazioni, anche la loro è stata caratterizzata da alti e bassi, ma grazie all’amore che provano l’una nei confronti dell’altro sono riusciti a superare gli ostacoli che si sono frapposti lungo il cammino, e adesso sono pronti a compiere il grande passo.

La proposta di matrimonio è avvenuta lo scorso 1 novembre. Ignazio ha chiesto alla sua amata di sposarlo in un hotel extralusso nei pressi di Merano, nel suggestivo scenario delle montagne dell’Alto Adige. Per l’occasione, Moser ha allestito uno spazio con molte candele, alcune delle quali formavano un cuore. I futuri sposi hanno condiviso sui social un breve video del romantico momento, con Cecilia che ha mostrato l’anello di fidanzamento.

Nel frattempo, un pancino sospetto della Rodriguez, notato dai fan in alcuni scatti condivisi su Instagram, ha immediatamente scatenato il web sulla possibilità che Cecilia possa essere in dolce attesa. Circostanza, questa, già smentita alcune settimane addietro dalla showgirl argentina, ma che è tornata prepotentemente d’attualità per via della rotondità più che sospetta del suo addome.

Matrimonio Rodriguez-Moser: ecco chi saranno i testimoni di nozze?

Ma quando ci sarà il matrimonio tra Ignazio e Cecilia? La coppia dovrebbe sposarsi nel 2023, e stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, Amedo Venza, i testimoni di nozze saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino.