Silvia Toffanin sta facendo parecchia strada nel mondo dello spettacolo e più che mai in quello della televisione. Grazie a Verissimo ha conquistato una grossa fetta di pubblico, ma adesso sembrano esserci brutte notizie per lei all’orizzonte, dal momento che, da quanto si apprende dal web, qualcuno sarebbe pronto a “farle le scarpe”.

Dal 2002, la Toffanin è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia composta tre figli: Lorenzo, Mattia, e Sofia Valentina.

Federica Fumagalli, la nuova "rivale" di Silvia Toffanin

Il più piccolo di casa Berlusconi, Luigi, non molto tempo fa ha sposato la sua storica fidanzata Federica Fumagalli. Ed ecco che così che l'ex letterina non è più l’unica regina di Casa Berlusconi. Silvia Toffanin è sempre molto elegante e raffinata. La moglie di Luigi lo è altrettanto, tanto che si vocifera che la Fumagalli voglia prendere il posto della conduttrice di Verissimo.

Federica ha fondato un’agenzia di comunicazione, la MB Projects, e sembra che molto presto anche lei entrerà nel mondo dello spettacolo. Non sappiamo ancora in quale ruolo. Sicuramente non sostituirà la Toffanin, in quanto Pier Silvio non lo permetterebbe mai, ma quasi certamente i fratelli Berlusconi troveranno un pruolo per Federica proprio su Canale 5. Sarà una nuova conduttrice o una nuova attrice protagonista di qualche fiction targata Mediaset?

I fratelli Berlusconi hanno buon fiuto nell'individuare donne preparate e talentuose. Federica Fumagalli sarà la nuova Silvia Toffanin? Vedremo…