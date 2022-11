Tempi duri per Caterina Balivo. I suoi programmi televisivi, infatti, stentano a spiccare il volo in termini di ascolti. Il quiz Lingo, in onda su La7, non regge il confronto con la concorrenza, e Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? su TV8, non sembra essere partito nel migliore dei modi.

Il game show Lingo, parole in gioco, condotto dalla Balivo, viene costantemente surclassato. La sfida per la rete di Urbano Cairo, in realtà, si annunciava già piuttosto complicata: Caduta Libera di Gerry Scotti, in onda su Canale 5, si attesta intorno al 17% di share, mentre L’Eredità di Flavio Insinna, in onda su Rai 1, è quasi sempre sopra il 20%.

Lingo, parole in gioco: crollano gli ascolti. Chiusura anticipata?

Ma i risultati ottenuti da Lingo si stanno dimostrando addirittura peggiori rispetto alle previsioni iniziali: le ultime puntate, infatti, sono scese nuovamente sotto l’1% di share (0,8%) e lo spettro di una chiusura anticipata sembra avvicinarsi.

Per quanto riguardo, invece, la versione rinnovata di Chi vuole sposare mia mamma? (con il coinvolgimento dei papà), il dating show ha avuto difficoltà a sfondare la barriera del 2%, fermandosi all’1,5% con poco meno di 270mila telespettatori.

Insomma, per la bellissima e bravissima conduttrice campana sembrano lontanissimi i tempi in cui spopolava sulla Rai con Vieni da me, talk pomeridiano poi sostituito da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.