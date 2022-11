“Ho fatto il tagliando alla mano… Grazie ai medici, gli infermieri e tutto lo staff del reparto grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena”.

Ancora una volta Gianni Morandi condivide con i suoi followers le peripizie che sta attraversando da qualche anno per l’incidente che subì alla mano l’11 marzo 2011. Mentre bruciava sterpaglie nella sua tenuta nel bolognese, scivolò procurandosi ustioni su mani e gambe. In un primo momento fu trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna, poi fu ricoverato nel reparto del Centro Grandi Ustionati di Cesena. Da allora un altro intervento a marzo di quest’anno, come lui stesso spiegò in un lungo post sui social: “Devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”.

I messaggi dei fan al post pubblicato da Gianni Morandi su Instagram

Purtroppo il percorso per recuperare completamente la mano sarà lungo, e questo “l’eterno ragazzo di Monghidoro” lo sa bene. Come sa altrettanto bene che l’incidente avrebbe potuto procuragli danni molto ben più gravi di quelli subiti. E poi Gianni è un uomo positivo che ha tantissimi estimatori di tutte le età che gli sono vicino e gli danno forza.

Basta andare a leggere i messaggi che ha ricevuto dopo la pubblicazione del suo post su Instagram. Di incoraggiamento: “Sei una roccia. In bocca al lupo e tanti auguri di una pronta guarigione”. Di preoccupazione: “Mamma mia, che lunga guarigione”. Di speranza: “Spero sia andato tutto al meglio”. Ma anche messaggi ironici: “Gianni con quella mano-pala puoi sfornare anche le pizze”.

Insomma ce ne sono per tutti i gusti, ma tutti confermano il grande amore che i fan nutrono nei confronti di Gianni Morandi, il cantante che da 60 anni fa ballare e innamorare intere generazioni.