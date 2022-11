Esplode la passione tra Diletta Leotta e la sua nuova fiamma, il portiere del Newcastle, Loris Karius. Tra la sabbia, il mare e il sole di Miami, la nuova coppia, uscita allo scoperto circa un mese fa, sembra particolarmente affiatata.

I due sono volati in Florida per godersi qualche giorno di relax lontani dai rispettivi impegni lavorativi. La conduttrice di Dazn ha più volte affermato di non essere fortunatissima dal punto di vista sentimentale, e le sue relazioni finite male con Daniele Scardina (detto King Toretto), Can Yaman e Giacomo Cavalli, lo testimoniano. Chissà, magari l’avventura con il 29enne vichingo sarà la volta buona.

Come si nota dalle foto dei paparazzi a stelle e strisce pubblicate dal settimanale Chi, i due non mancano di scambiarsi effusioni amorose, e in particolare baci appassionati e abbracci. Karius viene descritto come un ragazzo dal carattere malleabile ed aperto, ed è impossibile non notare la sua incredibile prestanza fisica, caratteristica onnipresente in tutte le fiamme di Diletta Leotta.

