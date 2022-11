E’ tutto pronto per il ritorno in tv di Alba Parietti. L’amatissima showgirl approderà prossimamente sugli schermi di Rai 2 con il suo nuovo show “Non sono una signora”.

Il programma è l’adattamento made in Italy di Make Up Your Mind, show olandese. Ogni puntata cinque personaggi famosi si travestiranno da drag queen: nessuno capirà chi si cela dietro al travestimento, e durante la prima sfida i protagonisti non potranno parlare, ma sfilare esclusivamente sulle note di una canzone scelta da loro. La conduttrice fornirà alcuni indizi ai giudici, i quali dovranno votare la performance migliore e quella peggiore.

Nella seconda manche, invece, le drag rimaste in gioco si sfideranno in una battaglia di lip-sync. In seguito, prima di svelare la loro identità, faranno sentire la loro voce pronunciando “Non sono una signora”, il nome del programma. La drag vincitrice arriverà alla puntata finale, e solo in quel caso verrà resa nota l’identità.

"Non sono una signora", ecco la giuria dello show di Alba Parietti

Nel frattempo, il settimanale Chi ha annunciato che la giuria del programma sarà composta da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Cristina D’Avena e Filippo Magnini. In finale è attesa anche la presenza di Amanda Lear.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha spoilerato che ci saranno quasi sicuramente Francesco Facchinetti e Marcello Sacchetta.