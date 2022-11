Uomini e Donne: Monica Cudia potrebbe prendere il posto dell’ex tronista Federica Aversano.

Da quando Federica Aversano decide di lasciare il trono di Uomini e Donne, Maria de Filippi e la sua redazione si sono da subito messi alla ricerca di una sostituta.

La scelta sarebbe ricaduta su un’ex corteggiatrice dell’attuale tronista di Uomini e Donne Federico Dainese, ovvero Monica Cudia. Inizialmente la bionda Monica piaceva molto a Federico, che però ben presto si è stufato del fatto che lei, che ha 28 anni e non 18, lo metteva di fronte a dei precisi progetti di vita. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Monica si è vista preferire la rivale Noemi, che Federico ha baciato, e così non c’ha pensato due volte ad andarsene. “Queste cose preferisco continuare a vederle da casa, dove sono sicuramente più comoda”, sono state le sue parole.

La corteggiatrice ha spiegato: “Ho delle esigenze diverse e in questo momento esigo un uomo accanto, non un ragazzino. Mi sono concentrata su di te, ho fatto qualsiasi cosa per conoscerti e capirti. Ma tu niente, il vuoto più totale e mentalmente non mi sei arrivato”.

L’uscita di Monica dallo studio è stata molto apprezzata

La sua uscita dallo studio è stata accolta in maniera positiva dal pubblico e dallo stesso Gianni Sperti, che ha sottolineato la sincerità di Monica.

A quanto pare anche Maria De Filippi è rimasta molto colpita da questa ragazza matura e decisa, che vuole formare una famiglia e che ha messo il tronista Federico Dainese con le spalle al muro, smascherando il suo disinteresse e andandosene quando ha capito di stare a scaldare la sedia.

E sembra che Maria De Filippi abbia già deciso che sarà Monica la nuova tronista, visto che Federica ha mollato la trasmissione. Ed ora che la Aversano ha lasciato, l’arrivo di Monica sarebbe vicinissimo, potrebbe infatti avvenire già nel corso della prossima registrazione.