Uomini e Donne: Federico beccato a baciare una ragazza fuori dagli studi.

Il tronista Federico Nicotera è stato visto e fotografato mentre si scambiava un romantico bacio a Roma davanti alla Fontana di Trevi.

Il primo bacio tra Federico e Carola

Dopo un’esterna di chiarimento, durante la quale si sono scambiati il loro primo bacio, il tronista Federico Nicotera e la corteggiatrice Carola Carpanelli ne hanno fatta un’altra romantica in giro per Roma. Il bacio di Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli, che i due si sono scambiati davanti alla Fontana di Trevi, è scattato durante un’esterna che non è stata mostrata nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ma è avvenuta in seguito. Il video in questione è stato fatto da alcune persone che erano lì presenti, e hanno visto Federico e Carola baciarsi mentre un cameramen riprendeva. Il bacio verrà dunque mostrato nella prossima registrazione e lo vedremo in onda solo tra due o tre settimane.

La sorpresa in studio per Federico Nicotera

Nel frattempo, continuano le anticipazioni relative a Uomini e Donne. Martedì 22 novembre 2022 sono state registrate le nuove puntate, e quando si è parlato del trono over Maria De Filippi ha rivelato che Federico Nicotera aveva deciso di portare in esterna Alice Barisciani, alla quale nella scorsa puntata il tronista aveva raccontato per la prima volta il suo triste passato. Ma Carola Carpanelli aveva deciso lo stesso di organizzargli una sorpresa. Così, Federico Nicotera è stato fatto entrare in uno studio e si è trovato difronte un filmato della stessa Carola che gli chiedeva scusa perché nella puntata precedente lo aveva ferito sminuendo la portata emotiva e il dolore delle confessioni fatte ad Alice sul suo passato.

In seguito, la corteggiatrice è entrata nello studio e si è fiondata tra le braccia di Federico. I due si sono abbracciati e alla fine è scattato il tanto atteso bacio. Già si mormora che la scelta di Federico ricadrà proprio su Carola Carpanelli.