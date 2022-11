Stasera, martedì 29 novembre, in seconda serata su Rai 2 (ore 23,30) debutterà la seconda edizione del varietà Bar Stella con Stefano De Martino. Il programma andrà in onda di martedì, mercoledì e giovedì, tre puntate a settimana fino al 5 gennaio 2023.

Bar Stella è lo storico bar del nonno di Stefano, situato al centro di una piazza di Torre Annunziata, Ernesto Cesàro. Lì si sono incontrati i suoi genitori: il papà lavorava come barista, ma era anche un provetto ballerino, mentre la mamma frequentava il Bar perché figlia dell’allora proprietario (Stefano Scassillo). Facile quindi l’innamoramento e il coronamento del loro sogno d’amore con il matrimonio, da cui sono nati Stefano e Adelaide.

Ma torniamo al Bar Stella. Un filmato dell’epoca mostra il ragazzino Stefano che si diletta a provare passi di danza nell’ampio salone del Bar. Da giovanissimo frequenta la scuola di danza di Elena Gravina, che è stata fucina di altri giovani talentuosi ballerini. Ricordiamo Catello Miotto e Lorella Boccia, entrambi affermatisi nel talent show Amici. Ed è stato appunto il programma di Maria De Filippi (edizione 2009) a consacrare Stefano prima come ballerino e, successivamente, come conduttore e showman.

Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella sono i programmi in cui Stefano si è cimentato come conduttore, riscuotendo un grande successo non solo per la sua simpatia ma anche e soprattutto per la sua bravura.

Stasera, quindi, il tanto atteso debutto della seconda edizione di Bar Stella.

Ad affiancare De Martino saranno presenti Herbert Ballerina, Franco Castiglia, Ambrosia, Marta Filippi, Francesco Arienzo, Giovanni Esposito, Mario Porfito, Giorgio Melazzi, Adelaide Vasaturo e Carola Moccia. Completano il cast la Disperata Erotica Band.

Il Bar Stella è un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni. Tra i nuovi ospiti-avventori vedremo anche professori universitari, imprenditori, sociologi o filosofi che in ogni puntata tratteranno argomenti legati all’attualità. Un’atmosfera calda e accogliente, che può favorire discussioni leggere e spensierate, sorseggiando un aperitivo o una tazza di caffè.