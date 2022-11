La nuova edizione de L’Isola dei Famosi approderà su Canale 5 nell’aprile 2023. Nel frattempo, si stanno tenendo i provini per la scelta dei nuovi “naufraghi” che comporranno il cast del reality show che vedrà ancora una volta al timone Ilary Blasi.

The Pipol Tv ha fatto il nome di Dayane Mello, già contattata dal GF Vip, al quale però ha rifiutato di partecipare. La rivista Vero, invece, quello di Pamela Prati, reduce dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, mentre Nuovo Tv ha parlato di Alessia Macari, Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carisi, l’avvocato Luca Di Carlo e la signora Veronica Cozzani, mamma Belen Rodriguez.

Sulla madre della showgirl argentina, però, i conti non sembrano tornare. Infatti, la signora Cozzani, in seguito alla partecipazione al reality dell’intero clan Rodriguez, ha fatto intendere che lei resterà l’unica eccezione: “A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrà mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello Vip per il problema del bagno. Non scherziamo, non potrei condividere i servizi igienici o fare le mie cose in spiaggia in una buca. Mai. Non fa per me”.

Sembra, però, che anche Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi abbiano già rifiutato in passato di partecipare a L’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda Pamela Prati, invece Biccy rivela che non sarebbe stata ancora contattata dalla produzione del programma.