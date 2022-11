Rai: brutte notizie per Alberto Rossi di Un Posto al Sole.

Tra gli interpreti più amati di Un Posto al sole c’è sicuramente Alberto Rossi, che è ormai un punto fermo della popolare fiction. Da anni veste i panni di Michele Saviani e lo fa con estrema passione. Nella soap Michele è un giornalista radiofonico e spesso veicola messaggi importanti in grado di arrivare al cuore dei telespettatori.

In una delle ultime puntate andate in onda, Michele non ha potuto evitare di esprimersi contro la criminalità locale. Il giornalista ha infatti recitato un lungo discorso a favore di Susanna, giovane vittima: “Susanna era una ragazza eccezionale che aveva conseguito la laurea in legge e stava iniziando a muovere i primi passi per arrivare a praticare la professione del magistrato con passione e determinazione”. Parole, quelle di Saviani, che hanno avuto un impatto determinante sui telespettatori, che non hanno potuto non commentare positivamente il momento topic della storica soap opera.

Il protagonista di Un Posto al sole ha poi aggiunto: “Voleva mettere al servizio della comunità tutta la sua intelligenza ed integrità. Non è morta per essersi trovata nel momento sbagliato nel posto sbagliato come spesso si dice delle vittime innocenti della criminalità. Lei era nel posto giusto, dove meritava dopo anni di intenso studio e di sacrifici. Aveva deciso di entrare in magistratura ben consapevole dei rischi che avrebbe potuto correre, ma la sua voglia di servire lo Stato era più forte”.

Alberto Rossi contro i profili fake

La puntata, ovviamente, ha ottenuto il boom di ascolti e innumerevoli consensi e ha aumentato la popolarità di Alberto Rossi. Grazie al ruolo di Saviani è diventato nel corso degli anni un’artista molto seguito e amato. Sui social ha moltissimi fan e numerose pagine che lo rappresentano, cosa che in alcuni casi lo infastidisce soprattutto quando tendono, in modo inappropriato, a sfruttare la sua identità. Recentemente l’attore si è lamentato proprio dell’abuso di questi profili fake, una pratica molto comune a cui ha provato più volte a porre rimedio. “Non posso arginare questo fenomeno”.

Alberto Rossi ha provato a mettere in guardia i suoi fan e li ha avvertiti che l’unico profilo ufficiale che lo rappresenta è quello con la spunta blu: il suo nome è accompagnato dalla parola official. “State attenti! Su Instagram c’è scritto ‘Official’ e mi riconoscete perché c’è la spunta blu del verificato. Per quanto riguarda Facebook quando vedete risposte strane o messaggio o quando vi chiedono di contattarvi in privato, c’è qualcosa che non va. Io non lo faccio mai se non conosco la persona e a chi mi contatta la prima volta. Sono molto preoccupato perché c’è gente che risponde”.