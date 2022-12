Durante il periodo natalizio tutto si ferma per dare spazio a film e trasmissioni sul Natale.

Come di consueto anche quest’anno Uomini e Donne andrà in vacanza per tutta la durata delle festività natalizie. I fans però non dovranno attendere a lungo prima di poterlo rivedere su Canale 5, in quanto tornerà in onda subito dopo l’Epifania.

Maria De Filippi lascerà spazio a degli speciali sulla soap turca Terra amara e sarà la storia d’amore di Yilmaz e Zuleyha a tener compagnia al pubblico nella fascia oraria dalle 14,10 alle 16,10 circa, dopodiché sarà dato spazio ai film natalizi che animeranno questo periodo.

Uomini e Donne sarà sospeso a partire da metà dicembre 2022 e, come già detto, al suo posto andrà in onda prima Terra Amara e poi un film di Natale. Seguirà Caduta Libera condotto da Gerry Scotti e dopo il TG5 resterà al timone della fascia oraria delle 20,30 – 21,30 Striscia la notizia, l’unico programma Mediaset a non andare in vacanza.

Quale sarà la scelta di Federico Nocotera?

Intanto dalle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e Donne, che sono già state registrate negli scorsi giorni, sappiamo che il tronista Federico Nicotera è tornato ad avvicinarsi a quella che sembra essere la sua corteggiatrice preferita, Carola Viola Carpanelli, e che l’abbia portata in esterna per ben due volte di seguito, baciandola altrettante volte.

Secondo le anticipazioni, Alice Barisciani, saputo che per la seconda volta di seguito non è stata portata in esterna da Federico Nicotera, ha deciso di non presentarsi più in studio. Il tronista, insomma, è rimasto con un’unica corteggiatrice, ovvero Carola Carpanelli. Stando ai rumors, Federico deciderà di parlare con Alice e chiarire la situazione. In molti si chiedono se Carola sia la sua scelta, e stando agli esperti del dating show, sembra proprio di sì.