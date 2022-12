Dopo i continui litigi degli ultimi giorni, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno provato a recuperare il loro rapporto… sotto le lenzuola! Mentre erano piuttosto intimi, Luca Onestini li ha interrotti, dando via ad una scenetta che ha molto divertito i telespettatori del Grande Fratello Vip.

Luca Onestini interrompe le coccole dei Donnalisi

Le discussioni anche piuttosto accese tra i Donnalisi continuano a tenere banco tra le mura del bunker di Cinecittà e tra gli altri vipponi, che spesso parlano della relazione tra l’influencer campana e il volto di Forum. Nelle ultime ore, però, i due sono riusciti a fare la pace e ad abbandonarsi alle coccole. Proprio mentre erano sotto le coperte, Luca Onestini ha aperto la porta della camera da letto per spiarli: “Vieni qui, guarda. Oddio ma lo stanno facendo… Come no? Sì, sì”, ha esclamato l’ex tronista di Uomini e Donne rivolgendosi a Nikita Pelizon. Poi è entrato in stanza per interrompere le coccole dei Donnalisi. “Ma siete due porcelli e tu sei un p**co. Fatemi vedere cosa c’è ora alzo le coperte, fammi vedere se avete i vestiti. E non toccarmi con queste mani da maiale. Mamma mia siete davvero i peggiori, sì siete i peggiori, i peggiori e siete dei falsi. Sei un grande a fare il p**co. E poi hai il coraggio di dirlo ad altri? Lo sei tu. Ora alzo davvero la coperta. Vabbè io me ne vado continuate pure come se nulla fosse successo”.

Quindi Antonella ed Edoardo si sono abbandonati alla passione? Quasi sicuramente no, visto che Donnamaria, chiacchierando con Oriana Marzoli, ha ammesso che sotto le coperte la Fiordelisi non si è ancora lasciata andare.