Continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip la “faida” tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Nella puntata di lunedì 5 dicembre, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui, durante una conversazione tra Giaele De Donà e la sorella di Clizia, quest’ultima ha dato della “limitata mentalmente" all’influencer campana, che è scoppiata in lacrime e ha litigato con Edoardo Donnamaria, il quale tentava in tutti i modi di farla ragionare.

Ma ieri la realtà ha superato di gran lunga la finzione quando la Fiordelisi ha parlato addirittura di intraprendere possibili azioni legali nei confronti delle coinquiline, lanciando un appello ai suoi genitori.

Antonella Fiordelisi, l'appello ai genitori: "Denunciate Micol e Giaele"

Ecco le sue parole riportate da The Pipol Tv: “Io penso che pure mio padre se la sia presa. I miei genitori sai cosa mi avrebbero detto a quest’ora? Vabbè non te lo dico, però fidati che ci sono rimasti pure loro male per quello che hanno sentito, che non è per nulla bello. Mio padre come ‘un pazzo starà’ dopo che avrà visto in puntata quello che è successo. Sappi che loro sono molto protettivi nei miei confronti. Può essere pure che scatta una… non so se è possibile, ma loro se ne intendono, se scatta una denuncia o qualcosa. Se poi magari sono uscite altre cose che hanno continuato, non so se è una cosa dove uno può anche denunciare. Nel caso io dò il mio permesso ai miei genitori di agire. Nel caso si potesse fare darei il permesso. Visto che è una cosa che mi ha colpito, sinceramente”.

I genitori di Antonella Fiordelisi adiranno, dunque, le vie legali nei confronti di Micol Incorvaia e Giaele De Donà? Staremo a vedere…