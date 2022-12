Fa ancora discutere il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Il motivo? Gli invitati, o meglio quelli che hanno disertato la cerimonia all’ultimo momento.

In primis Alfonso Signorini, che avrebbe dovuto essere il testimone di nozze dell’ex gieffina, ma che non si è mai presentato alla Basilica di San Bartolomeo di Roma. Il conduttore del Grande Fratello Vip, ha poi spiegato ma Casa Chi che la sua assenza era dovuta ad un impegno lavorativo non procrastinabile, del quale la Cipriani era stata informata con due settimane di anticipo.

La versione di Miriana Trevisan

Ma quella di Signorini non è stata di certo l’unica assenza. Infatti, anche le ex coinquiline Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan non hanno partecipato al matrimonio. Se alla prima, Francesca aveva chiesto di cantare l’Ave Maria durante il suo ingresso in chiesa, con l’ex velina di Striscia la Norizia aveva stretto un ottimo rapporto all’interno della Casa. La Trevisan, intervenuta a Casa Pipol, ha voluto fare chiarezza sul suo forfait. “Io ero vestita da sera tutto il giorno, avevo un lavoro il pomeriggio, quindi non sarei andata in chiesa. Torno a casa e avevo la febbre a 38. Non stavo bene, ma era perché avevo preso semplicemente freddo, perché sono andata a lavorare con il vestito da cerimonia. Infatti, mandavo le foto a Fariba (Tehrani, ndr) e a chi era lì per dire loro sono pronta, sto prendendo il taxi”.

Miriana, dunque, ha deciso in maniera responsabile di restare a casa. Una versione confermata anche da Francesca Cipriani. Ma la neo sposa ha avuto modo di dire la sua sulle assenze, e ha spiegato al settimanale Chi quali circostanze le hanno fatto più male.

Francesca Cipriani esce allo scoperto

“Se c’è qualcosa che mi ha ferito? Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza. Alfonso Signorini, che doveva essere il nostro testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato dieci giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas Casella all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post Grande Fratello Vip, e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso, è venuto spontaneo chiedere a lui".