Mediaset: Emma Marrone commuove Maria De Filippi. Ecco perché.

Il compleanno della regina di Mediaset, Maria De Filippi, non è certo passato inosservato. Le pagine social curate dalla sua redazione sono state inondate di messaggi di auguri all’amatissima conduttrice di Canale 5. Tra i tanti non poteva mancare quelli di Emma Marrone, che da sempre è molto legata a Queen Mary.

Gli auguri di compleanno di Emma a Maria De Filippi

“Buon compleanno Mary del mio cuore. Ti voglio bene dal primo giorno e te ne vorrò sempre! Il regalo più grande lo hai fatto tu a me”, ha scritto su Twitter la talentuosa cantante. L’affetto di Emma per la De Filippi ha radici profonde. Le due condividono da sempre un rapporto davvero unico. Emma ha parlato di lei anche nel suo docu-film autobiografico, uscito di recente su Prime Video. Nel docu-film, Emma ha ammesso di considerare la De Filippi come una vera seconda mamma, e ha rivelato di confrontarsi ancora molto spesso con lei.

“Mi dice anche quando non è d’accordo con me e con le mie scelte”, ha affermato la cantante. La Marrone ha poi aggiunto che non sono mancate le occasioni di scontro e di litigio, anche se poi gli animi si sono sempre placati e la loro amicizia è sempre rimasta intatta. La stessa Maria ha di recente parlato dell’amica durante un’intervista, quando le è stato chiesto espressamente del suo rapporto con Emma.

Maria De Filippi ha poi asserito che quando Emma è nervosa o arrabbiata deve “stare ferma al suo posto” e aspettare una chiamata da lei. La cantante ha infatti sempre avuto un bel caratterino, e preferisce restare sola fino quando deve riflettere.

Nonostante i molti traumi vissuti da Emma nella sua vita, la cantante ha sempre mostrato una forza di volontà incredibile e una resilienza davvero ammirevole. A renderla così forte sono di sicuro il suo grande amore per la vita, la vicinanza di sua madre e suo fratello, e la sua passione fortissima per la musica, con cui ha convissuto fin da giovanissima quando si esibiva nei piano bar.