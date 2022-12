Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati. La proposta è arrivata durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip, e proprio per tale ragione l’ex vippona aveva scelto Alfonso Signorini per farle da testimone.

Qualcosa, però, deve essere andato storto, perché ad attendere i due sposi all’altare non c’era il conduttore del GF Vip ma Giucas Casella. Che fine aveva fatto, dunque, Signorini? Perché ha “dato buca” a Francesca in un giorno così importante?

Alfonso Signorini: "Ecco perché non ero al matrimonio di Francesca e Alessandro"

Alfonso, attraverso il format della rivista da lui diretta, Casa Chi, ha voluto chiarire definitivamente la situazione, e spiegare finalmente come sono andati realmente i fatti. “Io voglio farmi serio, non ho replicato alla polemica. Mi sono trovato sul web come ‘disertore’, come quello che dà buca ai matrimoni. Non ho dato buca a nessun matrimonio, lo sanno anche Francesca e Alessandro", ha raccontato Signorini, che ha specificato di aver avvisati gli sposi con due settimane di anticipo. “Avevo accettato il loro invito, ma 15 giorni prima delle nozze ho avuto un impegno e li ho chiamati. Li ho avvisati 15 giorni prima delle nozze. Se non hanno fatto a tempo a cancellare il mio nome dagli inviti non posso esserne responsabile”.

Secondo Alfonso, dunque, la scelta di Giucas Casella non sarebbe stata affatto un ripiego: “Hanno avuto tempo di organizzarsi, Giucas non è stato un ripiego. Conosco le norme della buona educazione, non avrei mai dato buca”.

Intanto, il conduttore ne ha approfittato per invitare i novelli sposi in una delle prossime puntata del Grande Fratello Vip, lì dove tutto è nato.