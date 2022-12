Inutile tergiversare o girarci troppo interno. Quello che Alfonso Signorini ha tirato a Francesca Cipriani è stato un vero e proprio bidone.

Il conduttore del Grande Fratello Vip, che doveva fare da testimone di nozze al matrimonio della showgirl con l’imprenditore Alessandro Rossi, celebrato ieri, sabato 3 dicembre, a Roma, ha dato buca senza alcun preavviso, costringendo la Cipriani a virare all’ultimo minuto su Giucas Casella.

Alfonso Signorini tira il bidone a Francesca Cipriani

Alfonso Signorini, il cui nome era scritto praticamente ovunque, dalla chiesa in cui si è celebrato il matrimonio fino al tableau marriage del ristorante, non si è presentato alle nozze. Un colpo basso nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip, che stando alle testimonienze di alcuni degli invitati, era molto delusa, nonché furiosa. Del resto, come darle torto: la persona che aveva scelto per farle da testimone gli ha rifilato una grossissima fregatura, rovinandogli, in parte, il giorno più bello della sua vita.

La notizia dell’assenza di Signorini si è iniziata a palesare quando il conduttore non compariva in nessuna delle tantissime stories dei vipponi presenti al matrimonio della Cipriani, ed è stata confermata dal fatto che Giucas Casella si è presentato sull’altare insieme ai testimoni di nozze dello sposo, quando in realtà avrebbe dovuto esserci Alfonso.

Per adesso, Signorini non ha ancora chiarito né spiegato pubblicamente i motivi della sua assenza, e restiamo in attesa di scoprire quale causa di forza maggiore abbia impedito al testimone designato di adempiere al suo compito.