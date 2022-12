Le sorelle Selassiè sono state le protagoniste della passata edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto per le liaison nate all’interno della Casa tra Lulù e Manuel Bortuzzo, e Jessica e Barù.

Ma adesso, una delle princess sembra aver trovato un nuovo amore. Si tratta di Clarissa, sorpresa dal settimanale Chi in compagnia di quello che pare essere il suo nuovo fidanzato. Lui è Massimo Spada, giovane pugile “promessa del ring”. Sarebbe il figlio di Sante, anche lui pugile che non è arrivato tra i professionisti ma si è fermato per un incidente alla mano.

Chi è Massimo Spada, il nuovo amore di Clarissa Selassiè

Massimo è imparentato con la famiglia Sinti di Ostia, nota alle cronache per aver avuto diverse vicissitudini con la legge. Il giovane, però, come tutto il ramo più stretto della sua famiglia, sembrerebbe essersi distanziato dai fatti che hanno coinvolto in passato il clan Spada, legato ai Casamonica. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Faccio le pizze per mestiere e amo solo il ring”.

Il servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra i due giovani a Sant’Antonio Abate, cittadina in provincia di Napoli, all’esterno del celebre Grand Hotel La Sonrisa, ospiti di donna Imma Polese e di suo marito Matteo. La location è nota per il reality Il Castello delle Cerimonie in onda su Real Time.

Clarissa aveva già spoilerato qualcosa sul suo nuovo amore: “Forse ho trovato una persona nella mia vita. Fa tutt’altro. Non è di questo ambiente. Mi dà sicurezza e tranquillità. Speriamo bene. Sono sulla strada per innamorarmi”.