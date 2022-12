Fariba Tehrani pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. La 60enne iraniana, madre di Giulia Salemi, non è nuova ai reality show. Infatti, ha già partecipato a Pechno Express e a L’Isola dei Famosi.

A confermare la partecipazione dell’ex naufraga al GF Vip anche l’Investigatore social Alessandro Rosica: “Fariba Tehrani, sarà una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Adesso è in quarantena ed entrerà nella prossima puntata”. Poi aggiunge: “Giulia è felice all’ennesima potenza dopo aver saputo della partecipazione di mamma Fariba al GF Vip”.

Fariba Tehrani, classe 1962, è nata a Tehran. Si è trasferita in Italia all’età di 18 anni, e oggi gestisce un centro benessere in una città della provincia di Piacenza. Nel 2015 a partecipato a Pechino Express insieme alla figlia Giulia, mentre nel 2021 è stata una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi. Tra le sue apparizioni in tv si ricordano quelle a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, programmi condotti da Barbara D’Urso.

Fariba Tehrani al GF Vip, scoppia la polemica sul web

Nel frattempo, alla notizia dell’imminente ingresso di Fariba nella Casa più spiata d’Italia (entrerà lunedì 12 dicembre), sul web non sono mancate le polemiche. Molti utenti, infatti, ritengono che verrà a crearsi inevitabilmente una sorta di conflitto d’interesse, visto che la figlia della nuova vippona, Giulia Salemi, è l’opinionista social di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La domanda che molti si pongono, infatti, è se l’influencer italo-iraniana riuscirà ad essere imparziale quando si parlerà di sua mamma.

Lo scopriremo nelle prossime puntate del GF Vip.