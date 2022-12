Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dopo aver svelato a Verissimoidi aspettare una bambina, hanno condiviso una Ig story in cui, di fatto, annunciavano il nome della figlia.

Lo spoiler di Alfonso Signorini

Protagonista dello spoiler Alfonso Signorini, che durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 5 dicembre, ha svelato che la primogenita dei Basciagoni si chiamerà Celine. “Sophie è incinta. Aspetta una bambina e si chiamerà Celine. La nostra Celine”, ha detto il conduttore in diretta su Canale 5. Solo più tardi, però, si è reso conto di aver commesso una gaffe, perché la coppia, nata proprio durante la passata edizione del GF Vip, non aveva ancora svelato il nome della bambina. A farglielo notare è stata Giulia Salemi: “Alfonso, qui in un tweet dicono che hai spolierato il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessando Basciano. Io non ti dirò mai niente”, ha ironizzato l’opinionista social. “Ma sono andati a Verissimo a raccontare la gravidanza! Ah, non avevano ancora detto il nome?”, ha ammesso Signorini dopo aver compreso di aver commesso una gaffe.

Ma qual è stata la reazione di Sophie? L’ex vippona ha postato il video del momento in una Ig Story: “Gli zii”, ha commentato, taggando Alfonso e Sonia Bruganelli, che l’ha voluta ad Avanti un altro nel ruolo di Bonas.