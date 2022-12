Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.

I Basciagoni, che il prossimo 17 dicembre festeggeranno il primo anniversario, si sono conosciuti e innamorati durante la passata edizione del Grande Fratello Vip. “Alfonso, accetto di entrare ad una sola condizione: quella di portarmi via Sophie”, ha detto Basciano prima di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Detto fatto. Alessandro è riuscito a conquistare la sua amata, e adesso sono pronti a diventare genitori.

Se per Sophie è la prima volta (ha solo 21 anni, ne compirà 22 questo dicembre), Alessandro diventa papà per la seconda volta. Nel 2016, infatti, è nato Nicolò, avuto dalla relazione con la sua ex fidanzata Clementina Deriu.

I Basciagoni sono stati ospiti di Silvia Toffanin. E proprio in occasione della puntata di oggi, sabato 3 dicembre, hanno svelato il sesso del bebè. Si tratta di una femmina. Lacrime e commozione in studio per Sophie, Alessandro e la stessa Silvia Toffanin, che si è molto emozionata. "Realizzo il mio grande sogno - ha detto Sophie -. Desideravo tantissimo avere un figlio e sono felice che sia una femminuccia".