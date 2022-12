Soleil Sorge, impegnata nella conduzione del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, ha pubblicato la sua “opera prima”, Il Manuale della stronza, edito da Sperling & Kupfer.

L’influencer italo-statunitense è in giro per l’Italia per promuovere il suo libro, e proprio oggi, martedì 6 dicembre, ci sarà la presentazione presso il Megastore Mondadori di piazza Duomo a Milano con un’ospite d’eccezione, Sonia Bruganelli.

L’opinionista del Grande Fratello Vip, nel frattempo, ha ricevuto un inaspettato regalo da parte di Soleil, ovvero il suo libro. La Sorge ha mostrato in una Ig story la sua personalissima dedica fatta alla moglie di Paolo Bonolis.

La dedica di Soleil Sorge

“A te che mi sei stata d'ispirazione come stronza, ma soprattutto come donna. A te che mi hai davvero supportato nei momenti più difficili e dato la forza quando la necessitavo. A te, grande donna e stronza che conosci il peso delle parole e della tua virtù ne hai fatto grande insegnamento. Essere stronze è da tutti ma il coraggio è da pochi”. Parole che attestano il forte legame che si è instaurato tra Soleil e Sonia.