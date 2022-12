Litigi, litigi e ancora litigi. Il grande classico di tutte le edizioni del Grande Fratello Vip si ripropone anche quest’anno.

Questa volta, i protagonisti sono Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Ma cosa è stato a scatenare la discussione tra i due vipponi? Tutto è nato per colpa di una camicia, quella che l’ex di Belén Rodriguez ha prestato ad Antonella Fiordelisi, circostanza che ha scatenato, per l’ennesima volta, la gelosia del suo fidanzato Edoardo.

Durante la puntata di ieri, lunedì 5 dicembre, Alfonso Signorini ha mostrato ai Donnalisi e all’ex hair stylist la clip della litigata. L’influencer campana ha chiesto una camicia con le fantasie scozzesi ad Antonino, la indossata e poi si reca in cucina, dove Donnamaria ha iniziato ad arrabbiarsi, per poi perdere completamente la testa quando ha scoperto a chi appartenesse la camicia in questione.

Edoardo Donnamaria dà del "porco" ad Antonino Spinalbese

“Parli di Antonino tutto il giorno, hai rotto il ca**o!, e rivolgendosi a Spinalbese gli dà del “porco”. Sul momento, l’ex di Belén ha preferito tacere, però, poi, ha commentato le parole di Donnamaria in puntata: “Il problema è che potrei risultare aggressivo. Se devo peggiorare la mia situazione per offenderlo preferisco tenermelo per me”.

Alfonso Signorini ha poi chiesto ad Antonella perché avesse deciso di indossare proprio la camicia di Antonino: “L’ho chiesta a lui perché il giorno prima mi aveva prestato la camicia di Alberto. Per cambiare, siccome aspettavo i miei vestiti… Non ho fatto apposta per fargliela vedere”. E sul “porco” riferito a Spinalbese, Donnamaria ha commentato: “Era riferito al triangolo in cui si ritrova (con Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini, ndr), ma è una parola che uso solitamente”.