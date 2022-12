A quanto pare Belén Rodriguez sta vigilando con attenzione su quanto accade nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl argentina, infatti, sembra che voglia in qualche modo monitorare il suo ex, Antonino Spinalbese, nonché padre di sua figlia, Luna Marì.

L’ex hair stylist è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua liaison con Oriana Marzoli, che ormai sembra essere giunta al capolinea, e le sue recenti rivelazioni su Ginevra Lamborghini (che entrerà nuovamente nella Casa la prossima settimana) lo tengono costantemente sotto i riflettori, facendone uno dei concorrenti più chiacchierati.

Prima che facesse il suo ingresso nel bunker di Cinecittà, Antonino era stato “catechizzato” da Belén, la quale gli aveva chiesto di tutelare la sua privacy e quella della loro bambina. Ma a quanto pare, la moglie di Stefano De Martino continua a tenerlo d’occhio.

Belén Rodriguez "monitora" Antonino Spinalbese

E’ lei stessa a mostrarlo, anche se involontariamente, in una delle sue Ig story. Belén ha condiviso alcuni brevi filmati mentre era in compagnia della piccola Luna Marì e del primogenito Santiago, mentre la tv era sintonizzata su Canale 5. Mentre la bimba giocava nel salotto di casa, alle sue spalle c’erano le immagini di Striscia la Notizia. E’ probabile che subito dopo abbia seguito anche la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 5 dicembre, durante la quale ad Antonino Spinalbese è stata dedicata parecchia attenzione.

Escludiamo categoricamente che Belén sia gelosa del suo ex, visto che la sua storia d’amore con Stefano De Martino procede a gonfie vele. Ma, in ogni caso, preferisce monitorare in che modo evolve l’avventura di Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip.