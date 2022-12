Tommaso Zorzi decide di rompere il silenzio sull’HIV parlandone sui social. L’influencer, conduttore, e vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso di affrontare l’argomento della sieropositività per sdoganare, una volta per tutte, i tantissimi pregiudizi sulla malattia sessualmente trasmissibile.

Tommaso Zorzi parla di HIV

Zorzi ha utilizzato Instagram per fare arrivare un messaggio importante ai più giovani, e ha scelto di parlare dell’argomento dopo essersi sottoposto al test per l’HIV e la sifilide come forma preventiva. “È importante conoscere il proprio status, l'HIV non si può curare però grazie ai farmaci la sua carica può arrivare a zero e diventare non trasmissibile, la sifilide si può curare ma per poterla curare bisogna sapere di averla. Di HIV non si muore più grazie a un farmaco che si può prendere per il resto della vita. Una persona sieropositiva sotto terapia se va a letto con una persona che non è sieropositiva non trasmette il virus, questo deve essere scritto nella pietra”. Poi, a chi gli chiede se ha fatto il test per l’HIV perché fa sesso occasionale, Tommaso risponde: “Faccio il test perché tengo alla mia salute e a quella degli altri”.

Addio a due programmi di Tommaso Zorzi?

Dopo la vittoria al Gf Vip, la carriera televisiva di Zorzi è decollata. Ma a quanto pare, alcuni dei programmi che conduce non stanno soddisfacendo le aspettative. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia: “Con l’arrivo della Warner a Discovery il vento è cambiato. E i numeri sono numeri. Stando alle nostre fonti, l’azienda avrebbe deciso di cancellare dal palinsesto due titoli condotto da Tommaso Zorzi: Questa è casa mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa? Niente bis, dunque, dopo i bassi ascolti. Ma non sarebbe finita qui. Anche il pompatissimo Drag Race sarebbe a rischio”.

Brutte notizie, dunque, per Tommaso Zorzi, che potrebbe dire addio a due dei programmi che lo vedono al timone.