Mediaset: Ilary Blasi sul trono di Uomini e Donne? Fan increduli.

Il trono over di Uomini e Donne continua a monopolizzare gli ascolti nella fascia oraria di riferimento. Lo show di Maria De Filippi è tra i più seguiti di Canale 5, e soprattutto il trono over sembra riscontrare un gran successo.

Cristina Tenuta, la sosia di Ilary Blasi a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate, però, arriva una dama inaspettata. Nel vederla i fan hanno subito pensato che si trattasse di Ilary Blasi. Una donna bionda e in formissima che potrebbe essere la sosia dell’ex moglie di Francesco Totti. Lei è Cristina Tenuta. Approdata quest’anno a Uomini e Donne, ha già monopolizzato l’attenzione di alcuni cavalieri, ma soprattutto quella del pubblico.

Bellissima donna, Cristina ha 43 anni, lavora come impiegata e ci tiene molto alla sua indipendenza. Recentemente ha dichiarato che in passato ha pensato più volte di iscriversi al programma, ma poi ha cambiato idea. Oggi ha deciso di darsi un’opportunità: “In realtà, negli ultimi anni mi sono iscritta più volte al programma, ma facevo un passo indietro ogni volta che venivo chiamata dalla redazione. Quest’anno, invece, ho deciso di darmi questa possibilità perché non riesco a trovare una persona adatta a me”.

Cristina ha un debole per gli uomini del sud, è anche per questo che è stata attratta da Armando Incarnato con cui ha avuto una breve frequentazione. I due sembrano piacersi, ma i loro continui scontri li portano ad allontanarsi. Nei giorni scorsi, Cristina Tenuta ha vinto la sfilata di intimo. Splendida in pizzo bianco, capelli sciolti e voluminosi, e un sorriso contagioso, la dama ha conquistato tutti meritandosi il titolo quella più bella e sensuale. Cristina ha ricevuto tantissimi complimenti in studio, ma anche sui social alcuni l’hanno anche paragonata a Ilary Blasi notando una somiglianza con la conduttrice de L’Isola dei famosi. “Il chirurgo è lo stesso di Ilary Blasi”, o ancora “Infatti gli assomiglia molto”. Insomma, Cristina Tenuta è stata etichettata come sosia ufficiale di Ilary Blasi.