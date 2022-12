Sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip lunedì 12 dicembre. Il suo ingresso era attesissimo dai telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, che non vedevano l’ora di scoprire in che modo la figlia, l’opinionista social Giulia Salemi, si sarebbe confrontata con l’avventura della mamma nel bunker di Cinecittà.

Purtroppo, stanno ad un’indiscrezione lanciata nelle ultime ore dall’Investigatore social Alessandro Rosica, Fariba Tehrani non varcherà, almeno per il momento, la soglia della porta rossa.

Fariba Tehrani, salta l'ingresso nella Casa del Gf Vip

“Clamoroso!”, scrive Rosica su Twitter. “La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, e ieri è uscita dalla quarantena. Sta passando questo momento delicato con la figlia e Pierpaolo Pretelli. Ti sono vicino, Fariba. La salute prima di tutto”. Nulla di fatto, almeno per il momento, per l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia della mamma di Giulia Salemi, che a quanto pare ha scoperto di avere un problema di salute piuttosto serio.

Fariba Tehrani, classe 1962, è nata a Tehran. Si è trasferita in Italia all’età di 18 anni, e oggi gestisce un centro benessere in una città della provincia di Piacenza. Nel 2015 a partecipato a Pechino Express insieme alla figlia Giulia, mentre nel 2021 è stata una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi. Tra le sue apparizioni in tv si ricordano quelle a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, programmi condotti da Barbara D’Urso.