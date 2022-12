Maurizio Costanzo dice la sua su Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, esprimendo la sua opinione su giudici e concorrenti.

Maurizio Costanzo ospite a Un giorno da Pecora su Rai Radio Uno, ha rilasciato un paio di dichiarazioni sulla stagione in corso di Ballando con le Stelle, dove sin dall'inizio il clima è stato rovente, soprattutto tra i giudici, in particolare tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Maurizio a difesa di Selvaggia Lucarelli

Costanzo ha sempre quasi preso le difese della Lucarelli, criticando apertamente coloro che in rete hanno bersagliato la giurata di Ballando con le Stelle. Negli ultimi giorni la giornalista è stata attaccata da più fronti, persino dai colleghi con i quali condivide il tavolo dei giurati del talent show, condotto da Milly Carlucci.

Su Chi Magazine, il marito di Maria De Filippi ha espresso la propria opinione in modo netto e con schiettezza, parteggiando senza se e senza ma per la Lucarelli. “Sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile. Io sostengo Selvaggia”. Queste le parole di Costanzo qualche settimana fa.

Non ha lesinato, però, qualche complimento per un altro giudice di Ballando con le Stelle: “Meno male che c’è Ivan Zazzaroni che è uno serio”, afferma.

Maurizio Costanzo: "Ho perso quell'imbecille di Montesano con la maglietta"

Costanzo però si è pronunciato anche sulla vicenda Enrico Montesano, dando all’attore “dell’imbecille”.

Naturalmente Costanzo si è esposto sulle dinamiche del programma del sabato sera di Rai Uno in quanto segue spesso le puntate. Una cosa però gli è sfuggita in diretta, ovvero l’episodio che ha scatenato la bufera mediatica su Enrico Montesano. “Però ho perso quell’imbecille di Montesano con la maglietta, l’ho perso…”, ha tuonato il giornalista, in riferimento alla maglia della Decima Mas indossata dall’attore durante la trasmissione. La Decima Mas è stato il reparto militare schieratosi con il Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. La vicenda della maglietta è costata la squalifica ad Enrico Montesano da Ballando con le Stelle.