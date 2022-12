Ginevra Lamborghini è “ospite” nella Casa del Grande Fratello Vip. L’intento della produzione è quello di riaccendere il flirt nato con Antonino Spinalbese nelle prime settimane del reality.

Nel frattempo, l’ereditiera è tornata a parlare del suo stile di vita. Durante una conversazione con Sarah Altobello ha voluto ribadire un concetto che già in passato l’ha fatta finire nella bufera, ovvero di come lei sia abituata a vivere con poco. Ginevra ha dichiarato di guadagnare 1.250 euro al mese, e quindi di non condurre un’esistenza all’insegna del lusso e dello sfarzo.

In merito alla sua auto, griffata rigorosamente Lamborghin, ha detto di “averla ereditata e non comprata” e che le risulta praticamente impossibile usarla in quanto il costo di assicurazione e benzina è elevatissimo. Il medesimo concetto lo ha ribadito anche durante una delle dirette serali, lasciando di stucco Alfonso Signorini.

Mentre si trovava nella zona beauty della Casa, Ginevra ha spiegato a Sarah come stanno realmente le cose: “Quando io ho detto quella cosa sul fatto che non mi posso permettere la Lamborghini è perché obiettivamente per permetterti quella macchina e per guidarla, la benzina costa, con un pieno ci fai un quarto d’ora”.