Brutta sorprese per i telespettatori di Oggi è un altro giorno. Gli aficionados del programma condotto da Serena Bortone non hanno potuto seguire il consueto appuntamento pomeridiano su Rai 1.

Questa volta, a stravolgere nuovamente la programmazione televisiva e i piani della Bortone, non sono stati i Mondiali di Calcio in Qatar, ma la Maratona Telethon, in onda dalle 14 alle 16,05. Il talk della prima rete, dunque, si è preso due giorni di pausa.

La conduttrice, nel corso della puntata di lunedì 12 dicembre, era stata piuttosto polemica con i vertici aziendali, manifestando il suo disappunto per la scelta di viale Mazzini di puntare sui Mondiali in Qatar. “Avevamo questo incubo dei Mondiali, ce lo siamo tolti. Diciamoci la verità”, ha detto la Bortone. La competizione calcistica (che si concluderà domenica 18 dicembre con la finale tra Argentina e Francia) ha provocato un vero e proprio terremoto nei palinsesti che ha finito per coinvolgere anche Oggi è un altro giorno.

La conduttrice ha approfittato della pausa forzata del suo programma per concedersi qualche giorno di vacanza. Infatti, su Instagram ha pubblicato alcuni scatti mentre si trova a Londra.